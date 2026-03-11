בצפון הארץ לא לוקחים סיכונים: על רקע ההסלמה הביטחונית והאיומים הגוברים מצד ארגון הטרור חיזבאללה, נערך השבוע תרגיל רחב היקף במרכז הרפואי 'זיו' בצפת. התרגיל, שדימה אירוע רב-נפגעים (אר"ן) מורכב, נועד לבחון את מוכנות בית החולים והצוותים המקצועיים לרגעי אמת תחת אש.

במהלך התרגיל נטלו חלק כלל כוחות ההצלה והביטחון, לצד נציגי פיקוד העורף. הצוותים תרגלו מעבר מהיר משגרה לחירום, קליטת פצועים במספרים גדולים, ומיון ראשוני יעיל תחת לחץ. דגש מיוחד ניתן לטיפול במרחבים המוגנים התת-קרקעיים של בית החולים, כדי להבטיח את שלומם של המטופלים והצוותים הרפואיים גם בזמן מטחי טילים.

"התרגיל הזה הוא חלק בלתי נפרד מההיערכות שלנו להגנה על תושבי הצפון," הסבירו גורמי המקצוע בבית החולים. "הסנכרון בין כלל המחלקות, מחדר המיון ועד חדרי הניתוח והלוגיסטיקה, הוא קריטי להצלת חיים."

לצד ההיערכות הלוגיסטית והרפואית, בקרב המשתתפים והנהלת בית החולים הדגישו כי מדובר בהשתדלות הנדרשת על פי ההלכה של ונשמרתם מאד לנפשותיכם. יחד עם זאת, התפילה המלווה את כל המעורבים היא שכל התרחישים שתורגלו יישארו על הנייר בלבד, וכי השקט והביטחון ישובו לאזור במהרה.