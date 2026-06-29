אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ערך את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל. אלפי חסידים, לצד גלריה מפוארת של רבנים, דיינים ואדמו"רים מכל רחבי בבורו פארק נהרו להשתתף בטיש.

במהלך השולחן הטהור נרשמו רגעים מיוחדים כאשר בשולחן המזרח הסבו זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, ולצידו האדמו"ר הצעיר מסקולען. כאות הערכה רבה לערכם הרם והנעלה, יצא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג מגדר הרגיל וכיבדם באופן בלתי רגיל, כאשר הושיבם ראשונים, אחד מימינו ואחד משמאלו, לפני כל שאר הרבנים והאדמו"רים שגדשו את הבמה. במהלך הטיש השתעשעו האדמו"רים בדברי תורה זה עם זה בחביבות רבה.

במרכז הטיש פלפל האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בפלפול עמוק במשנתו הרחבה של אביו בעל ההילולא, ונשא דברות קודש סביב מורשתו הכבירה, השקעתו העצומה בלימוד התורה והנחלתה לדורות הבאים.

רגע מרגש במיוחד נרשם לקראת סיום הטיש, אז חילק האדמו"ר תעודות הוקרה מיוחדות לבחורי החמד, תלמידי הישיבות של החסידות, אשר יגעו ועמלו ונבחנו על אלפי דפי גמרא בעל פה, כפי שהיה חפצו הטהור והגדול של בעל ההילולא זצ"ל שחפץ לראות בחורים הבקיאים בש"ס.

בזכות קניית ברכת המזון זכה הנגיד הנודע הרב יוסף אריה ברינר, אשר כיבד במזיגת הכוס את מחותנו, הרה"ח ר' פנחס פרידמן. בהגבהת הכוס כובד חתנו, הבחור החשוב חנוך זינדל פריעדמן, שנבחן על 800 דפי גפ"ת.

בסיום הטיש עברו אלפי החסידים לקבלת כוס של ברכה מידיו של האדמו"ר. בין העוברים הרבים נצפה מגדולי נגידי חצר הקודש צאנז, הנגיד הרב מיכל רוזנברג ממונטריאול.